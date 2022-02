(Di lunedì 7 febbraio 2022) Allo Stadio Arechi si gioca uno scontro cruciale per la salvezza.e Sampdoria si affrontano alle 20.45 per la 24a giornata di Serie...

Advertising

zazoomblog : Live Salernitana-Spezia 2-2 Verde pareggia su rigore la doppietta di Verdi - #Salernitana-Spezia #2-2 Verde - News24_it : Salernitana - Spezia 2-2 LIVE - Serie A. La diretta della partita - Virgilio Sport - GiusPecoraro : RT @magnomiche: Vista la puntata di 8 e1/2 Riprendo il digiuno Conte: poche idee ma confuse, espresse in lingua proto-ottocentesca. Gior… - stakesportsbet : Sportiva Salernitana - Spezia Calcio Bet slip link: - Dario81415894 : Ma che partita orribile è Spezia Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Spezia

Il pre - partitaQui la diretta La" Lofa tappa in Campania dove nel posticipo della 24a giornata sfida ladi mister Colantuono, totalmente stravolta in seguito al ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA ...Termina una gara intensa e dai ritmi elevatissimi: due magie di Verdi alle quali lo Spezia risponde con Manaj e Verde su due calci di rigore, gentilmente concessi dal Var. Spezia più aggressivo e più ...Salernitana - Spezia è la gara che chiude il ventiquattresimo turno di campionato. La gara degli opposti. Padroni di casa reduci da cinque sconfitte interne consecutive e da una sessione di ...