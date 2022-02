(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "C'é una proposta di Fratelli d'Italia per l'deldello Stato a poteri invariati. Dopo di che noi siamo anche per rilanciare la grande sfida presidenzialista, cioè undelsceltomente dai cittadini, che ai cittadini risponde, che ha una maggioranza certa, che può governare cinque anni e che ha i poteri per farlo, con un vincolo diretto. È ladile". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca.

Advertising

TV7Benevento : Riforme: Meloni, 'madre di tutte è elezione diretta capo Governo' - - DiNapoliSilvio : - IgorGargiuloCat : RT @woddy68: @carlo_taormina Quale politica ? Quella della Meloni o di Salvini ? Quella politica ? Quella di chi appena le cose si mettono… - woddy68 : @carlo_taormina Quale politica ? Quella della Meloni o di Salvini ? Quella politica ? Quella di chi appena le cose… - TgLa7 : Un passaggio quello della rielezione di Mattarella che ha profondamente rimescolato le carte. Intanto però appare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Meloni

Il Sannio Quotidiano

E il centrodestra di governo deve impegnarsi a realizzare leche lo accompagnano: giustizia,... Quanto ai rapporti con Giorgia, 'quelli personali, buoni come sempre. Quelli politici ci ...E il centrodestra di governo deve impegnarsi a realizzare leche lo accompagnano: giustizia,... Quanto ai rapporti con Giorgia, 'quelli personali, buoni come sempre. Quelli politici ci ...Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia’, in un’intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. “Il rischio isolamento” per Fratelli d’Italia “non lo vedo molto, perchè ...È la madre di tutte le riforme". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca.