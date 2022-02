Advertising

Pontifex_it : In mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle. Vorrei oggi menzionarne due: una, nel Marocco, dove tutto un p… - DSantanche : Abbiamo pregato e sperato nel miracolo. La gioia di saperti vivo è stata un'illusione strappata via velocemente. Og… - PalermoToday : Rayan, oggi i funerali del bimbo morto nel pozzo: cordoglio da tutto il mondo - romatoday : Rayan, oggi i funerali del bimbo morto nel pozzo: cordoglio da tutto il mondo - IvanaIv29438384 : RT @Pontifex_it: In mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle. Vorrei oggi menzionarne due: una, nel Marocco, dove tutto un popolo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Rayan oggi

'Siamo abituati a leggere sui media tante cose brutte, ma io vorreimenzionare due cose belle: una è dal Marocco, dove tutto un popolo si è stretto per salvare, lavorando per salvare un ...ma io vorreimenzionare due cose belle", ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus. "Una e' nel Marocco - ha proseguito - , come tutto un popolo si e' aggrappato per salvare, e tutto ...Autorizzaci a leggere i tuoi dati di navigazione per attività di analisi e profilazione. (Corriere della Sera) Rayan sta giocando davanti casa nel villaggio di Tamrout, a 100 chilometri da Chefchaouen ...Il piccolo Ryan Ourram, 5 anni, non ce l’ha fatta: è morto per le ferite riportate nella caduta in un pozzo di 32 metri, in Marocco ...