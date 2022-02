Quirinale: Meloni, 'se Mattarella cambierà passo saremo al suo fianco' (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Non so" se quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "sarà un settennato diverso, è quello che mi auguro". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. "Ho trovato nelle parole del Presidente Mattarella -ha spiegato la leader di Fdi- un'enorme discontinuità con il Presidente precedente, che era sempre Mattarella". "Ho condiviso diversi passaggi del suo discorso, in particolare le bacchettate al Governo sul mancato rispetto dei diritti del Parlamento e segnatamente dell'opposizione; il tema del Csm, delle correnti della magistratura; alcune vicende sul tema delle diseguaglianze". "Però, nel primo settennato del Presidente Mattarella non ho visto un grande tentativo di frenare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Non so" se quello del Presidente della Repubblica, Sergio, "sarà un settennato diverso, è quello che mi auguro". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia', in un'intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca. "Ho trovato nelle parole del Presidente-ha spiegato la leader di Fdi- un'enorme discontinuità con il Presidente precedente, che era sempre". "Ho condiviso diversi passaggi del suo discorso, in particolare le bacchettate al Governo sul mancato rispetto dei diritti del Parlamento e segnatamente dell'opposizione; il tema del Csm, delle correnti della magistratura; alcune vicende sul tema delle diseguaglianze". "Però, nel primo settennato del Presidentenon ho visto un grande tentativo di frenare ...

