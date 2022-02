Patente di guida e revisione, c’è la proroga delle scadenze: tutte le date (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cambiano le date e le scadenze per il rinnovo, la revisione e gli esami della Patente. Con la proroga dello stato d’emergenza prorogate le date importanti. Il 31 marzo scadrà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Cambiano lee leper il rinnovo, lae gli esami della. Con ladello stato d’emergenzate leimportanti. Il 31 marzo scadrà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

samucapi64 : Per la serie: 'Sono uno sfigato di merda' Oggi avevo la guida per la patente, vado per farla e 'l'istruttrice mi f… - RadioCL1 : Senza patente e alterato alla guida fugge all’alt della polizia. Denunciato un trentenne nisseno… - CORDESCOM : RT @AzzurraBarbuto: Divertente leggere chi ha paragonato il green pass alla patente di guida spiegarci che andrebbe eliminato. Rovistate me… - robertospek : @AzzurraBarbuto Senza la patente di guida non puoi andare in autobus, non puoi andare al lavoro, non puoi entrare i… - dilio_bianchi : RISCHIA????!!!! ... gli deve essere sequestrato il mezzo, ritiro della patente di guida e arresto per un periodo ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Patente guida Ubriachi alla guida, denunce sulle strade di Lucca La polizia in centro a Lucca ha denunciato un 54enne un 42enne, entrambi trovati ubriachi alla guida. Una 34enne invece stava guidando un'auto pur avendo la patente sospesa e un tasso alcolemico ...

Torino: A 175 kmh in corso Grosseto, multa record per automobilista L'automobilistica, alla guida di una Fiat 500 Abarth, dovrà pagare una multa di 2.000 euro e la sua patente è stata revocata. "Cose del genere non sono tollerabili nemmeno in autostrada, figuriamoci ...

Come fare la patente AM e cosa si può guidare Virgilio Motori Nuovo look per il MY22 delle stradali urbane Husqvarna La ciclistica agile, le dimensioni compatte e il peso ridotto determinano una guida coinvolgente ... Il propulsore di 125 cc a iniezione, guidabile con patente A1, si inserisce in un telaio leggero e ...

Senza patente e alterato alla guida fugge all’alt della polizia. Denunciato un trentenne nisseno L’episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso, quando l’equipaggio della Polizia di Stato in via delle Medaglie d’Oro ha incrociato il mezzo con alla guida l’uomo, conosciuto dagli agenti ...

La polizia in centro a Lucca ha denunciato un 54enne un 42enne, entrambi trovati ubriachi alla. Una 34enne invece stava guidando un'auto pur avendo lasospesa e un tasso alcolemico ...L'automobilistica, alladi una Fiat 500 Abarth, dovrà pagare una multa di 2.000 euro e la suaè stata revocata. "Cose del genere non sono tollerabili nemmeno in autostrada, figuriamoci ...La ciclistica agile, le dimensioni compatte e il peso ridotto determinano una guida coinvolgente ... Il propulsore di 125 cc a iniezione, guidabile con patente A1, si inserisce in un telaio leggero e ...L’episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso, quando l’equipaggio della Polizia di Stato in via delle Medaglie d’Oro ha incrociato il mezzo con alla guida l’uomo, conosciuto dagli agenti ...