Papa Francesco dice che la gestione europea dei migranti è «criminale»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) In una rara intervista televisiva, data a "Che tempo che fa", ha usato parole molte dure per descrivere la situazione in Libia

Cosìintervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai3). 7 febbraio 2022La prima storica intervista araccoglie 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4%. Gli ascolti tv in prime time di domenica 6 febbraio 2022 hanno visto Che Tempo che Fa su RaiTre battere la concorrenza con ...Lo afferma Papa Francesco in un telegramma a firma del segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, indirizzato al vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, per il convegno “La ...In una rara intervista televisiva, data a "Che tempo che fa", ha usato parole molte dure per descrivere la situazione in Libia Domenica sera Papa Francesco è stato ospite del talk show Che tempo che ...