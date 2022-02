Mela nera del Tibet, la più cara al mondo: proprietà (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se all’aspetto potrebbe non sembrare molto appetibile, anche la Mela nera Black Diamond ha un buonissimo sapore – in realtà non molto diverso dalle tantissime varietà che conosciamo. Ma la sua particolarità, il colore scuro della buccia, la rende speciale e molto pregiata: per le condizioni in cui cresce, infatti, se ne trovano pochi esemplari al mondo ed è quindi molto cara. Black Diamond, la Mela nera del Tibet La buccia è di un viola molto scuro, che sembra avere riflessi neri, ma ha anche una lucentezza particolare che la fa sembrare rivestita di cera. Non è dunque difficile capire perché questa varietà si chiama Black Diamond. La Mela nera del Tibet è piuttosto rara, appartiene alla famiglia delle Hua Niu (alias ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022) Se all’aspetto potrebbe non sembrare molto appetibile, anche laBlack Diamond ha un buonissimo sapore – in realtà non molto diverso dalle tantissime varietà che conosciamo. Ma la sua particolarità, il colore scuro della buccia, la rende speciale e molto pregiata: per le condizioni in cui cresce, infatti, se ne trovano pochi esemplari aled è quindi molto. Black Diamond, ladelLa buccia è di un viola molto scuro, che sembra avere riflessi neri, ma ha anche una lucentezza particolare che la fa sembrare rivestita di cera. Non è dunque difficile capire perché questa varietà si chiama Black Diamond. Ladelè piuttosto rara, appartiene alla famiglia delle Hua Niu (alias ...

