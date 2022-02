Maxi incidente tra più mezzi: in autostrada si scatena l’inferno. Due morti e 10 feriti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Inferno in autostrada: in un terribile incidente hanno perso la vita due persone. Dieci i feriti e 40 i mezzi coinvolti. Ancora da chiarire la dinamica ma pare che alla base del sinistro ci sia la nebbia. Sul tratto era segnalata nebbia con bassa visibilità e limite di velocità i 50 km/h. Erano da poco passate le 8 del mattino quando, sulla A26 nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, nel comune di Mirabello Monferrato in direzione Liguria, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato, si è verificato un Maxi tamponamento. Inizialmente nell’incidente sono stati coinvolti 4 camion. Un tamponamento a catena che poi ha coinvolto 40 auto. A raccontare cosa è successo il direttore del Piccolo di Alessandria Alberto Merello, alla guida ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Inferno in: in un terribilehanno perso la vita due persone. Dieci ie 40 icoinvolti. Ancora da chiarire la dinamica ma pare che alla base del sinistro ci sia la nebbia. Sul tratto era segnalata nebbia con bassa visibilità e limite di velocità i 50 km/h. Erano da poco passate le 8 del mattino quando, sulla A26 nel tratto tra Casale Monferrato Sud e il bivio con la A21 Torino-Piacenza Brescia, nel comune di Mirabello Monferrato in direzione Liguria, poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato, si è verificato untamponamento. Inizialmente nell’sono stati coinvolti 4 camion. Un tamponamento a catena che poi ha coinvolto 40 auto. A raccontare cosa è successo il direttore del Piccolo di Alessandria Alberto Merello, alla guida ...

