"Maglia rosa", pusher delle ciclabili: chi è il presunto aggressore dei carabinieri a Nembro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alle forze dell'ordine, il suo profilo era noto da tempo. Qualcuno, gli aveva anche affibbiato un curioso soprannome: "Maglia rosa", il pusher delle ciclabili: veloce a distribuire la coca, ma anche a fuggire in sella alla sua bici da corsa. M.A., classe '85, marocchino, è il presunto aggressore dei carabinieri della stazione di Albino, accoltellati la sera del 3 febbraio a Nembro durante un servizio antidroga. È stato intercettato a Bardonecchia, in Piemonte, mentre tentava di fuggire in Francia. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio. Un curriculum criminale di tutto rispetto, quello di "Maglia rosa": diverse detenzioni nelle carceri italiane e pure un'evasione, nel 2017. Con precedenti per droga, ...

