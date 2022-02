M5S | Ferrara | nel Pd contrasti interni su impianti Ama

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Il piano del Pd per Ama rischia già di naufragare per. Da un siparietto avvenuto oggi in Commissione Pnrr, pare che non tutti i dem siano d’accordo suglidi trattamento rifiuti che dovrebbero essere realizzati con i soldi del Governo.” “Due consiglieri si sono detti apertamente contrari ai progetti voluti da Gualtieri. Il sindaco in cambio ha offerto spiegazioni poco convicenti, prima, e poi li ha di fatto richiamati all’ovile con un intervento molto duro. Se il buongiorno si vede dal mattino…”. Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e membro della Commissione speciale Pnrr Paolo. (Agenzia Dire)