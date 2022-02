M5s, Conte: “Ok due mandati, ma con qualche deroga. Di Maio espulso? No, ma non posso ignorare attacco”. Sondaggio: 75% degli elettori dà ragione all’ex premier (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La discussione sul limite di mandati produce mal di pancia comprensibili. È un principio forte e un’intuizione giusta, e Beppe Grillo lo ha ribadito in un post. Ma resta un principio ispiratore, che la politica non è una professione ma una vocazione. Secondo me questa regola ha un fondamento che va mantenuto, ne vorrei discutere con Grillo, ma ragionerei sul trovare qualche volta delle deroghe. Una deroga a Di Maio? Adesso non personalizziamo, a tempo debito faremo le valutazioni del caso”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La 7, nel giorno in cui un’ordinanza del Tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare le modifiche allo statuto e la sua conseguente nomina a presidente lo scorso agosto. I giudici hanno ritenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “La discussione sul limite diproduce mal di pancia comprensibili. È un principio forte e un’intuizione giusta, e Beppe Grillo lo ha ribadito in un post. Ma resta un principio ispiratore, che la politica non è una professione ma una vocazione. Secondo me questa regola ha un fondamento che va mantenuto, ne vorrei discutere con Grillo, marei sul trovarevolta delle deroghe. Unaa Di? Adesso non personalizziamo, a tempo debito faremo le valutazioni del caso”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La 7, nel giorno in cui un’ordinanza del Tribunale di Napoli ha sospeso in via cautelare le modifiche allo statuto e la sua conseguente nomina a presidente lo scorso agosto. I giudici hanno ritenuto ...

Advertising

ilfoglio_it : Il MoVimento dimezzato. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in qua… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - riotta : #M5s nato come partito dei giudici vede ora i giudici fare le pulci agli statuti interni. Conte e la Nemesi - cuoreeacciaio : La cosa mi sembra ridicola, se c’è uno statuto e delle regole a cosa serve se poi vengono calpestati? #m5s #conte #Ottoemezzo - AlexBazzaro : M5s, Conte: “Ok due mandati, ma con qualche deroga”. Vi rendete conto di chi ha votato il 32% degli italiani nel 2… -