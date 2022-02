Lega Serie A, alla prima votazione per il presidente 17 schede bianche (Di lunedì 7 febbraio 2022) La prima votazione dell’Assemblea di Lega Serie A per eleggere il nuovo rappresentante dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino registra, come prevedibile, un nulla di fatto. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Alessandro Alciato, la riunione tra i presidenti dei 20 club del massimo campionato ha per ora prodotto un nulla di fatto. Nell’urna sono state inserite 17 schede bianche. +++prima votazione per il presidente della @SerieA: 17 schede bianche — Alessandro Alciato (@AAlciato) February 7, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladell’Assemblea diA per eleggere il nuovo rappresentante dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino registra, come prevedibile, un nulla di fatto. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Alessandro Alciato, la riunione tra i presidenti dei 20 club del massimo campionato ha per ora prodotto un nulla di fatto. Nell’urna sono state inserite 17. +++per ildella @A: 17— Alessandro Alciato (@AAlciato) February 7, 2022 L'articolo ilNapolista.

