Jessica Selassié, il sospetto: “Delia? Agisce seguendo una strategia” (Video) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Jessica Selassié incomincia a non credere nell’autenticità di Delia Duran e lo confida a Manila Nazzaro Jessica Selassié e Manila Nazzaro si confrontano in veranda: l’argomento di discussione è ancora una volta Delia e il suo atteggiamento nei confronti di Barù. Ormai è noto l’interesse della principessa riguardo l’esperto di vini, che però non ricambia le sue attenzioni, avendo detto espressamente di non volere una storia all’interno del reality. Dopo essersi confrontata con Delia e averle dato qualche consiglio circa il suo atteggiamento con Barù, su questo la ex Miss Italia è stata chiara: “vedi di metterti da parte” per non far soffrire la principessa, Manila riporta la discussione a Jessica, che da parte sua esterna il suo pensiero. Secondo la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)incomincia a non credere nell’autenticità diDuran e lo confida a Manila Nazzaroe Manila Nazzaro si confrontano in veranda: l’argomento di discussione è ancora una voltae il suo atteggiamento nei confronti di Barù. Ormai è noto l’interesse della principessa riguardo l’esperto di vini, che però non ricambia le sue attenzioni, avendo detto espressamente di non volere una storia all’interno del reality. Dopo essersi confrontata cone averle dato qualche consiglio circa il suo atteggiamento con Barù, su questo la ex Miss Italia è stata chiara: “vedi di metterti da parte” per non far soffrire la principessa, Manila riporta la discussione a, che da parte sua esterna il suo pensiero. Secondo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Barù su Jessica: 'Non provo nulla per lei' Le dichiarazioni di Barù su Jessica Come riporta Blogtivvu , Davide Silvestri ha consiglia Barù su cosa fare con Jessica e dichiara: ' Se da parte sua se c'è sentimento e cose? benvenga vai avanti ...

Grande Fratello Vip, tutte le Vip contro Delia Duran: ''Troppo erotica con Barù'' Delia Duran ha attirato l'attenzione di Barù , con il quale ha intrapreso un gioco di sguardi, battute e seduzione nella casa del Grande Fratello Vip , provocando l'ira funesta di Jessica Selassié che da settimane prova a far capitolare il gieffino. Vedendo la principessa etiope in difficoltà, alcune Vippone hanno deciso di parlare chiaro con Delia , invitandola a prendere le ...

