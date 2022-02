GF Vip | anticipazioni 7 febbraio | stasera eletto il primo finalista | ma non solo

(Di lunedì 7 febbraio 2022), lunedì 72022, alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6. Finalmente conosceremo il, colui che attraverserà indenne le prossime settimane per partecipare direttamente al grandi finale previsto per il 14 marzo 2022. Al televoto ci sono Delia Duran – reduce dalla vittoria lo scorso lunedì del televoto contro la rivale Soleil Sorge – Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Chi avrà la meglio? C’è chi poi sostiene che Alfonso Signorini abbia un’altra sorpresa in serbo per il pubblico: una sorpresa che riguarderebbe un allungamento del GF Vip fino alla fine di marzo, quando lascerà il testimone all’Isola dei Famosi 2022. Come la prenderanno i concorrenti se la notizia si rivelerà fondata. Dello stesso argomento potrebbe ...

Advertising

Lorenzo83497205 : Anticipazioni Grande Fratello VIP 7 Febbraio: Delia rischia, bacio smascherato da Jessica - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni 7 febbraio 2022: primo finalista, nomination ed eliminato - Giornaleditalia : #grandefratellovip Grande Fratello Vip 6, anticipazioni stasera 7 febbraio: nome primo finalista - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni daily 3 febbraio 2022: ultime news sui concorrenti #GFVIP #3febbraio #gfvip - CorriereCitta : Daytime GF Vip, anticipazioni e riassunto pomeridiano 2 febbraio 2022: Delia Duran getta l’anello di matrimonio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

Contra-Ataque

Leggi anche - > GF, grave lutto per Barù: "Non lo voglio dire", il concorrente lo ha confidato solo a tre persone GFpuntata del 7 Febbraio, le: cosa accadrà in diretta Quella ...Torna stasera in diretta tv tv, dopo la pausa dovuta a Sanremo, l'appuntamento con la casa del Grande Fratello6. L'attesa è tanta, perché, come già vi abbiamo rivelato nelle nostre, questa sera ci saranno tanti colpi di scena e novità. Innanzi tutto non ci saranno eliminazioni, ma il ...Lunedì 7 febbraio ritorna l'appuntamento in diretta con il GF Vip e le anticipazioni di questa nuova puntata prevista su Canale 5 in prime time, rivelano che ci sarà spazio per la proclamazione ...Il vip avrebbe svelato a Soleil di aver beccato Delia e Barù che si scambiavano un bacio e la voce si è diffusa incontrollata. Quando però l’accaduto è arrivato alle orecchie di Jessica la ragazza si ...