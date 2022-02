(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ ungià noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio l’autore delavvenuto neldi Maria Santissima del Carmine didove la sera dello scorso 18 gennaio sono stati rubati, un calice in argento e un ostensorio risalente al XVIII secolo. Ad accorgersi del, perpetrato intorno alle 21, è stato il rettore del, dopo avere sentito un forte boato provenire dalla sagrestia: qualcuno aveva infranto la vetrina della teca nell’aula museale con un sasso e messo a segno il colpo. Le indagini della Polizia di Stato, con gli agenti dell’Upgsp, del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, si sono basate sulle ...

Advertising

anteprima24 : ** #Furto oggetti sacri in un #Santuario a ##Salerno: preso 24enne ** - GMezzostampa : SALERNO, FURTO NELLA CHIESA DEL CARMINE: LA POLIZIA DI STATO INDIVIDUA L'AUTORE E RESTITUISCE GLI OGGETTI SACRI | M… - tvoggi : SALERNO: FURTO ALLA CHIESA DEL CARMINE, LA POLIZIA INDIVIDUA L’AUTORE E RESTITUISCE GLI OGGETTI SACRI GUARDA IL VID… - radioalfa : Furto alla chiesa del Carmine a Salerno, individuato l’autore. Restituiti gli oggetti sacri - giulianarocci : @dentroSalerno1 Salerno: Polizia di Stato, furto alla chiesa del Carmine, individuato autore e restituiti oggetti sacri -

Ultime Notizie dalla rete : Furto oggetti

... con comportamenti prepotenti visibili come picchiare, spintonare, danneggiaredella ... I rischi più temuti sono il " revenge porn ' (60%), seguito dald'identità (40,6%) e dallo stalking (...Un 29enne di cui non è stata dichiarata la nazionalità, è stato arrestato dalla polizia peraggravato e denunciato per possesso ingiustificato di armi odatti ad offendere. Ieri mattina, i poliziotti deputati al servizio di vigilanza alla Questura, hanno proceduto, come di ...E’ un 24enne salernitano gia’ noto alle forze dell’ordine per reati analoghi il presunto responsabile del furto sacrilego avvenuto la sera ... nell’aula museale dove vengono custoditi gli oggetti ...(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - E' un 24enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio l'autore del furto avvenuto nel Santuario di Maria Santissima del Carmine di Salerno dove la sera ...