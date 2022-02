Francesco da Fazio: lo show del Papa più amato dagli atei (Di lunedì 7 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/Bergoglio-Fazio-1.mp4 Io voglio bene a Nicola Porro, a questo sito, a chi ci lavora ma loro a me non so: prima mi fanno seguire Papa Saviano a Sanremo poi, 72 ore dopo, neanche il tempo di disintossicarmi, mi danno da coprire Papa Bergoglio da Fazio. Con l’altro Papa, quello da scorta e attico a Central Park incorporato, per giunta. Uno non si riprende più, gli viene il disturbo da stress post traumatico. Insomma ricordatemi da vivo. Certo però Che tempo che fa è proprio stoppaccioso, secoli che non lo vedevo e mi pare peggiorato: i soliti pipponi sulle “destre”, plurale schifiltatis, impresentabili, su quel maiale di Berlusconi, senza dirlo ma lasciandolo capire, ah, cosa credete, siamo sempre in prima linea noi, sempre gli stessi ragazzi ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 7 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/Bergoglio--1.mp4 Io voglio bene a Nicola Porro, a questo sito, a chi ci lavora ma loro a me non so: prima mi fanno seguireSaviano a Sanremo poi, 72 ore dopo, neanche il tempo di disintossicarmi, mi danno da coprireBergoglio da. Con l’altro, quello da scorta e attico a Central Park incorporato, per giunta. Uno non si riprende più, gli viene il disturbo da stress post traumatico. Insomma ricordatemi da vivo. Certo però Che tempo che fa è proprio stoppaccioso, secoli che non lo vedevo e mi pare peggiorato: i soliti pipponi sulle “destre”, plurale schifiltatis, impresentabili, su quel maiale di Berlusconi, senza dirlo ma lasciandolo capire, ah, cosa credete, siamo sempre in prima linea noi, sempre gli stessi ragazzi ...

chetempochefa : “L’attitudine umana più vicina alla grazia di Dio è l’umorismo.” - Papa Francesco questa domenica sarà a #CTCF da… - pietroraffa : 'Io non sopporto tanto. Sopporto come la maggior parte della gente. E non sono solo'. Con Papa Francesco in tv da… - chetempochefa : Questa sera, dalle 20.00 su @RaiTre, Papa Francesco a #CTCF da Fabio Fazio. @Pontifex_it @fabfazio - MarcoSporticx : RT @LaStampa: Papa Francesco si racconta a Fabio Fazio: 'Da piccolo? Volevo fare il macellaio' - GramsciAG : RT @VitoMancuso: Ho appena finito di vedere il Papa da Fazio: ero scettico, ma mi ricredo completamente. È stato un grande momento di spiri… -