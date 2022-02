Facebook e Instagram chiusi in Europa | che cosa succede spiegato in breve

Advertising

Agenzia_Ansa : Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa. Lo scenario ventilato da Zuckerberg, al centro il nodo dei d… - repubblica : 'Potremmo chiudere Facebook e Instagram in Europa': la minaccia di Zuckerberg e cosa c'è dietro - franzrusso : La puntata di #CTCF con l'intervista di @fabfazio a #PapaFrancesco ha generato sui #socialmedia 672 mila interazion… - afrodite1969 : RT @andreasso1951: Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa - Internet e Social - ANSA — SAI CHE PERDITA - Kick57624616 : RT @martaottaviani: Consiglio di seguire con attenzione i ricatti di #Zuckemberg all'#Europa. O gli dà il permesso di vendere e usare i nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Instagram

...confronti dell'Unione europea che nel rapporto annuale presentato alla Sec (l'autorità statunitense che viglia sui mercati) in cui la società ipotizza di chiuderee la controllata...... lo riferisce un portavoce di Meta, la società sotto il cui cappello sono, WhatsApp e Messenger. 'Le aziende fondamentalmente hanno bisogno di regole chiare e globali per ...Mark Zuckerberg minaccia di chiudere Facebook (e Instagram) nei Paesi dell’Unione Europea qualora quest’ultima non dovesse cambiare le regole sul trasferimento transatlantico dei dati. Lo scorso 11 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 feb - Meta Platforms, la holding di Mark Zuckerberg, ha precisato che non c'e' "nessun piano" di chiudere Facebook e Instagram in Europa, ma che sta "moni ...