DS E-Tense Performance - Dalla Formula E nasce una sportiva da oltre 800 cavalli

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La concept DS E-rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia a emissioni zero del marchio francese: questaraccoglie infatti l'eredità del prototipo E-del 2016, evolvendosi sulla base dell'esperienza maturataDS nelle competizioni dellaE, con lo scopo di testare soluzioni che in futuro troveremo sul prodotto di serie. Già a partire dal 2024, come annunciato, il brand introdurrà solo auto elettriche. Pronta per il collaudo. La vettura è basata su una monoscocca di carbonio e utilizza uno schema a doppio motore per offrire la trazione integrale senza collegamento tra gli assi. La potenza massima della nuova versione è di 816 CV e 8.000 Nm. Ben 476 CV sono inviati all'asse posteriore, ma è soprattutto il lavoro sul recupero d'energia in ...