Dopo il picco Omicron adesso i casi giornalieri scendono velocemente: ecco perché (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stessa decrescita si nota anche in Paesi che hanno un tasso vaccinale diverso dal nostro o hanno intrapreso misure di restrizioni differenti dall’Italia. La variabile principale è la contagiosità della variante, ma entrano in gioco anche altri fattori Leggi su corriere (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stessa decrescita si nota anche in Paesi che hanno un tasso vaccinale diverso dal nostro o hanno intrapreso misure di restrizioni differenti dall’Italia. La variabile principale è la contagiosità della variante, ma entrano in gioco anche altri fattori

Advertising

messveneto : Dopo il picco Omicron adesso i casi giornalieri in Fvg scendono velocemente: ecco perché: L’analisi del professor V… - luna76_df : @LucianoCannito Guardi piuttosto cosa sta accadendo in Israele, per non parlare del picco di infezioni che stanno a… - KenSharo : New post (Perché i casi di Omicron, dopo il picco, crollano così rapidamente?) has been published on NUOVA RESISTEN… - Gasperet : @AurelianoStingi Io avrei una domanda da ignorante in materia. Se dagli studi in Israele la quarta dose è praticame… - Gasperet : @giorgiogilestro Io avrei una domanda. Se dagli studi in Israele la quarta dose è praticamente inutile e l'efficaci… -