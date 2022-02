Donna muore avvolta dalle fiamme nella sua abitazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una cinquantaquattrenne è morta in un incendio scoppiato nella vecchia casa di famiglia a Agoiolo, una frazione di Casalmaggiore, nel cremonese. Il compagno, che era con lei, si è salvato. A lanciare ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una cinquantaquattrenne è morta in un incendio scoppiatovecchia casa di famiglia a Agoiolo, una frazione di Casalmaggiore, nel cremonese. Il compagno, che era con lei, si è salvato. A lanciare ...

Advertising

fattoquotidiano : Polonia, un’altra donna muore a causa della legge anti-aborto entrata in vigore un anno fa: si riaccendono le prote… - infoitinterno : Incendio in casa, donna muore avvolta dalle fiamme: il compagno si salva lanciandosi dalla finestra - ArielaPiattelli : RT @shalomroma: Naomi Perlman è rimasta gravemente ferita lo scorso maggio da un missile che si è schiantato contro la sua casa di Ashkelon… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! NORDEST – Contromano ad alta velocità in autostrada: si scontra c - shalomroma : Naomi Perlman è rimasta gravemente ferita lo scorso maggio da un missile che si è schiantato contro la sua casa di… -