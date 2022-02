Delia viene rimproverata per l’avvicinamento a Barù: “Parli con lui in modo troppo sensuale!” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Miriana, Nathaly e Manila ne hanno approfittato per parlare con Delia Duran del malessere che, ultimamente, tormenta Jessica, sperando che possa cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Barù. Delia viene rimproverata per l’avvicinamento a Barù Le concorrenti hanno notato che Delia asseconda troppo spesso le attenzioni di Barù, giocando con la sua femminilità e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Miriana, Nathaly e Manila ne hanno approfittato per parlare conDuran del malessere che, ultimamente, tormenta Jessica, sperando che possa cambiare il suo atteggiamento nei confronti diperLe concorrenti hanno notato cheassecondaspesso le attenzioni di, giocando con la sua femminilità e... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

