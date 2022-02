Combattere le fake news con le tattiche della guerra fredda: l’idea della Svezia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mancano sette mesi alla tornata elettorale per rinnovare il Parlamento, ma la Svezia – viste anche le tensioni internazionali – ha deciso di giocare d’anticipo per evitare che le fake news infiammino e interferiscano con la prossima chiamata al voto dei cittadini. E per farlo il governo scandinavo ha deciso di fare un salto nel passato, andando a rispolverare quell’agenzia che venne creata e utilizzata durante la guerra fredda. LEGGI ANCHE > Come funzionano i cani robot Usa per il pattugliamento della frontiera col Messico L’agenzia porta un nome emblematico: di “difesa psicologica“. Trae origine da una tattica già utilizzata dalla Svezia durante i lunghi anni della guerra fredda e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Mancano sette mesi alla tornata elettorale per rinnovare il Parlamento, ma la– viste anche le tensioni internazionali – ha deciso di giocare d’anticipo per evitare che leinfiammino e interferiscano con la prossima chiamata al voto dei cittadini. E per farlo il governo scandinavo ha deciso di fare un salto nel passato, andando a rispolverare quell’agenzia che venne creata e utilizzata durante la. LEGGI ANCHE > Come funzionano i cani robot Usa per il pattugliamentofrontiera col Messico L’agenzia porta un nome emblematico: di “difesa psicologica“. Trae origine da una tattica già utilizzata dalladurante i lunghi annie ...

