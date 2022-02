Ciclismo | Mark Cavendish all’esordio stagionale | il britannico sarà al Tour of Oman

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) All’ultima sei giorni di Gand ilè rimasto vittima di un terribile incidente, ma dopo un inverno alquanto turbolento è ora pronto a tornare a gareggiare in strada, con la Quick-Step AlphaVinyl che ha ufficializzato la sua partecipazione alof2022. Dal 10 al 13 febbraio, dunque, il campione del mondo 2011di scena nel paese asiatico insieme ad altri grandi velocisti come il francese Arnaud Demare ed il colombiano Fernando Gaviria, per un parterre denso di nomi illustri, dove figurerà anche l’italiano Fausto Masnada.inoltre un appuntamento molto importante per il ciclista dell’Isola di Man, che dovrà rispondere alle vittorie del compagno di squadra Fabio Jakobsen, capace di conquistare due tappe nella Volta a la Comunitat ...