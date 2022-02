Bonus prima casa per gli under 36 e Iva “soft”: tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – Più tempo per usufruire del Bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno, Iva ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che illustra le novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022. Lo comunica una nota. Bonus prima casa under 36 L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – Più tempo per usufruire delper gli36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano peril primo trimestre dell’anno, Iva ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che illustra le novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022. Lo comunica una nota.36 L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione ...

