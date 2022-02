Biglietti in esaurimento per Napoli-Inter: disponibili solo due settori (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il riavvicinamento in classifica del Napoli alla vetta occupata dall’Inter e la possibilità di superare proprio i nerazzurri nel big match di sabato al Maradona, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Da oggi la vendita per l’acquisto dei Biglietti è stata aperta ai supporters, ma l‘eccessiva richiesta ha creato disagi. I rivenditori sono stati presi d’assalto con file lunghe diversi metri, addirittura i troppi utenti in coda hanno mandato in tilt il sistema online di TicketOne. Biglietti disponibili Napoli-Inter Ebbene, come è possibile riscontrare dall’immagine soprastante, il sito di TicketOne riporta come al momento siano disponibili gli ultimissimi Biglietti per il match. I settori rimasti sono gli ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il riavvicinamento in classifica delalla vetta occupata dall’e la possibilità di superare proprio i nerazzurri nel big match di sabato al Maradona, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Da oggi la vendita per l’acquisto deiè stata aperta ai supporters, ma l‘eccessiva richiesta ha creato disagi. I rivenditori sono stati presi d’assalto con file lunghe diversi metri, addirittura i troppi utenti in coda hanno mandato in tilt il sistema online di TicketOne.Ebbene, come è possibile riscontrare dall’immagine soprastante, il sito di TicketOne riporta come al momento sianogli ultimissimiper il match. Irimasti sono gli ...

