Audizioni sulla distribuzione dei farmaci

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – Martedì 8 febbraio la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di “diretta” deiper il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “per conto” per il tramite dellee convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001), svolge in videoconferenza l’audizione dei seguenti rappresentanti: Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), Federazione nazionale unitaria titolari dia (Federfarma), Assofarm. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13. L'articolo L'Opinionista.