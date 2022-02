Arianna Fontana e il duo Costantini-Mosaner | ai Giochi si fa la storia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono in corso di svolgimento iOlimpici invernali in quel di Pechino: l’Italia è ancora una volta grande protagonista con i suoi Alfieri in gara nelle varie discipline. Su tutte spiccanonello short-track e, a sorpresa, il curling con la coppia, decima meraviglia Alle Olimpiadi invernali cinesi,entra nella leggenda, conquistando la medaglia d’Oro nella gara dei 500 metri per lo short-track. L’azzurra conquista il decimo metallo della sua carriera ai(2 ori, 3 argenti e 5 bronzi) al termine di una rincorsa al cardiopalmo. L’atleta delle Fiamme Gialle, arrivata in finale agevolmente, ha rischiato di vivere un incubo con la caduta dopo le prime due ...

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA ORO OLIMPICO!!!!!! ?????? DOMINANTE - REGINA - FENOMENO #Beijing2022 #ShortTrack #Olympics - Coninews : ARY FIRMA UN ALTRO CAPOLAVORO! ?? Sul ghiaccio di #Beijing2022 Arianna #Fontana si conferma CAMPIONESSA OLIMPICA ??…

Pechino, 7 feb ? Fantastico doppio trionfo peralle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: l'atleta valtellinese guadagna in un solo colpo l'oro nei 500 metri nello short track ? il primo italiano di questa tornata olimpica ? e ...è il simbolo dell'Italia che suda, lavora, vince e per bucare lo schermo deve aspettare che tutti i pianeti si allineino nel modo giusto, cosa che avviene per lei e per quelli come ...14.08 Short track, Fontana oro nei 500 metri Arianna Fontana,già argento nella staf- fetta mista,bissa a Pechino la medaglia d'oro nei 500 metri conquistata nel 2018 in Corea del Sud.Per la 32enne di ...Arianna Fontana vince l'oro nello short-track e vince la decima medaglia in carriera ai Giochi. Curling da sogno con Costantini-Mosaner Sono in corso di svolgimento i Giochi Olimpici invernali in quel ...