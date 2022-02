Almeno 20 morti in una valanga al confine afghano - pakistano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Almeno una ventina di persone sono state uccise da una valanga mentre stavano attraversando un remoto passo di montagna dall'Afghanistan al Pakistan. Lo ha detto un funzionario talebano. Decine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022)una ventina di persone sono state uccise da unamentre stavano attraversando un remoto passo di montagna dall'Afghanistan al Pakistan. Lo ha detto un funzionario talebano. Decine di ...

