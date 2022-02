Udinese - Torino 2-0 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 6 febbraio 2022) Un bruttova ko alla Dacia Arena di Udine: 2 a 0 per i friulani, che tornano a vincere in casa dopo tre mesi. L'la sblocca nei minuti di recupero grazie a due calci da fermo. Al terzo dell'overtime Molina sorprende un...

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Torino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le parole dell'allenatore Cioffi a DAZN dopo la partita contro il. Le dichiarazioni dell'allenatore dell'. Cioffi, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il. Le sue parole: PARTITA - "Valore incredibile. ...AGI - Colpaccio in extremis dell', che in pieno recupero beffa il2 - 0 con una punizione di Molina e un rigore di Pussetto, prendendosi tre punti pesantissimi per la corsa alla salvezza e portandosi ora a +9 sulla zona ...Tommaso Pobega è stato uno dei protagonisti di Udinese-Torino. Il centrocampista ha così commentato la sconfitta subita dalla squadra granata ai microfoni di Dazn: “Abbiamo provato a impostare la ...L’Udinese risolve la partita con il Torino nel finale, con l’uno-due di Molina e Pussetto. In zona salvezza convincente successo della Sampdoria, che Giampaolo facendo progredire. I liguri calano il ...