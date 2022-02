Tennis, Andy Murray non giocherà sulla terra rossa: niente Roland Garros per lui (Di domenica 6 febbraio 2022) Andy Murray non sarà protagonista della primavera Tennistica sulla terra rossa. Il giocatore scozzese, vincitore di tre prove dello Slam e di due medaglie d’oro olimpiche in carriera, ha annunciato durante la conferenza stampa precedente al torneo di Rotterdam che non disputerà alcuna partita sulla terra battuta in questo 2022. Le parole del Fab Four, uno dei pochissimi capace di rappresentare una minaccia costante per Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic nei loro anni migliori, non lasciano spazio a dubbi o ad eventuali aperture: “Non ho intenzione di giocare sulla terra battuta. Negli ultimi due anni l’ho fatto e le cose sono peggiorate. Lo scorso anno ho avuto qualche problema fisico, volevo giocare ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)non sarà protagonista della primaveratica. Il giocatore scozzese, vincitore di tre prove dello Slam e di due medaglie d’oro olimpiche in carriera, ha annunciato durante la conferenza stampa precedente al torneo di Rotterdam che non disputerà alcuna partitabattuta in questo 2022. Le parole del Fab Four, uno dei pochissimi capace di rappresentare una minaccia costante per Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic nei loro anni migliori, non lasciano spazio a dubbi o ad eventuali aperture: “Non ho intenzione di giocarebattuta. Negli ultimi due anni l’ho fatto e le cose sono peggiorate. Lo scorso anno ho avuto qualche problema fisico, volevo giocare ogni ...

