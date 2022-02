Senza dimora diventano attori e mettono in scena una cover dei Rolling Stones: il video girato tra i vicoli di Genova (Di domenica 6 febbraio 2022) Una bambina che ruba in chiesa, un prete in abito talare d’altri tempi che la insegue per i vicoli tra bellezza e povertà, un gruppo musicale e una piazza (un tempo Senza nome e oggi intitolata a don Andrea Gallo) che si riempie di suoni, vita e colori. È stato presentato nei giorni scorsi a margine di una tavola rotonda sull’”Arte della convivenza” l’ultimo videoclip del laboratorio artistico dell’associazione San Marcellino di Genova, opera dei gesuiti che, da qualche anno, oltre alle tradizionali attività di accoglienza, inserisce laboratori artistici nel percorso di accompagnamento e reinserimento sociale che propone alle persone Senza dimora. Il video è una cover del brano dei Rolling Stones “You can’t always ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Una bambina che ruba in chiesa, un prete in abito talare d’altri tempi che la insegue per itra bellezza e povertà, un gruppo musicale e una piazza (un temponome e oggi intitolata a don Andrea Gallo) che si riempie di suoni, vita e colori. È stato presentato nei giorni scorsi a margine di una tavola rotonda sull’”Arte della convivenza” l’ultimoclip del laboratorio artistico dell’associazione San Marcellino di, opera dei gesuiti che, da qualche anno, oltre alle tradizionali attività di accoglienza, inserisce laboratori artistici nel percorso di accompagnamento e reinserimento sociale che propone alle persone. Ilè unadel brano dei“You can’t always ...

