Sensi: «Debutto bellissimo. Nazionale? Ora penso alla Sampdoria»

Le dichiarazioni del centrocampista blucerchiato Stefano Sensi, centrocampista della Sampdoria, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Le sue parole ai microfoni di DAZN. 

ESORDIO DA URLO – «È stato un Debutto bellissimo. Sono molto contento per il gol. Sono contento per la vittoria. Abbiamo lavorato bene e ci siamo presi questi tre punti». 

GIAMPAOLO – «Questa settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo messo insieme le idee del mister. Mi ha parlato e penso che a parte il modulo e le idee sono buone, è importante il carattere che ci abbiamo messo. È destino segnare qui. Caputo lo conosco, abbiamo la stessa filosofia di calcio. Cerchiamo le triangolazioni, sono quelle giocate che creano superiorità e oggi ci siamo riusciti».

