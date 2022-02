Putin | Xi e le Olimpiadi della discordia

Leggi su formiche

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per due settimane lericompattano un mondo diviso. Ma non pretendono neppure di nasconderne le fratture. Anzi le mettono a nudo. I temi dell’elegante e tecnologica cerimonia di apertura erano pace, armonia e equilibrio. La pace è in bilico in Ucraina, l’armonia disturbata dalle diserzioni diplomatiche, l’equilibrio scosso dall’alleanza russo-cinese. Lesono sì un momento magico dello sport; riuniscono sì la comunità mondiale ma ne tradiscono anche i malesseri. Fu così a Berlino nel 1936, trionfo del nazismo scippato da Jesse Owens; a Monaco nel 1972, dove irruppe il terrorismo; a Mosca nel 1980 e Los Angeles nel 1984, fra boicottaggio americano e contro-boicottaggio russo, ultimi fuochiguerra fredda. Venerdì scorso a Pechino, mentre gli atleti sfilavano nel gelo subartico, un’altra competizione, non per gli ...