Papa Francesco a Che tempo che fa | “Sopporto come tanta gente”

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Non sarei onesto se dicessi che Sopporto tanto. Sopporto come sopporta la maggioranza della gente". Papa Francesco, ospite a Che tempo che fa, risponde così alla prima domanda posta da Fabio Fazio. come riesce ad abbracciare tutti e a sopportare un peso così grande? "Buonasera, grazie per questo incontro. Mi piace molto. La domanda è un po' forzata. tanta gente sopporta cose brutte, quotidiane. tanta gente nella propria debolezza sopporta difficoltà familiari, economiche. Padri di famiglia che vedono che il salario non arriva a fine mese. Con la pandemia di troppo… ", dice il Pontefice.

