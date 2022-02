Papa Francesco a Che tempo che fa | “Quello che si fa con i migranti è criminale”

(Di domenica 6 febbraio 2022) “che si fa con i, i bambini morti di congelamento sono il simbolo della cultura delle indifferenza”., ospite di Cheche fa con Fabio Fazio, ha parlato del tema deimorti per congelamento al confine dell’Europa. "In Libia ci sono dei lager", ha aggiunto il Pontefice. "L'Unione europea deve pensare alla politica migratoria". E ancora: “Le guerre purtroppo sono al primo posto, al secondo gli esseri umani. Pensiamo alla guerra dello Yemen, da anni va avanti e non si trova una soluzione”.

Roma, 06 feb 20:58 -, rispondendo a Fabio Fazio a 'Che Tempo Fa' ha evidenziato come ormai "si pensa prima alla guerra poi alle persone". Il Pontefice ha osservato: "C'è un problema di categorizzazione, di ...Roma, 06 feb 20:47 -è in collegamento con Fabio Fazio, ospite di 'Che tempo che fa'. Il conduttore ha ringraziato in apertura di collegamento...Questa sera Papa Francesco sarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa (RaiTre, dalle 20). Si tratta di una prima volta: mai, fino ad ora, sulla televisione italiana era stata mandata in onda ...Il discorso di Papa Francesco in collegamento da Casa Santa Marta a “Che Tempo che Fa” su Rai3: “La guerra è un controsenso della creazione. Nella Bibbia Dio crea uomo e donna”. Il discorso di Papa ...