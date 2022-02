Paganese, pari senza reti sul campo della Vibonese (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia – Dopo due sconfitte consecutive, la Paganese deve accontentarsi di un pareggio in casa della Vibonese. Sperava probabilmente in qualcosa di più Grassadonia sul campo dell’ultima della classe e invece il tecnico azzurrostellato deve accontentarsi di muovere una classifica diventata preoccupante. La vittoria, del resto, manca dallo scorso 5 gennaio: dal giorno della vittoria nel derby con la Juve Stabia sono arrivati appena tre pareggi e quattro sconfitte. Un’involuzione preoccupante, da provare a ribaltare nel prossimo impegno casalingo, quando al “Simonetta Lamberti” arriverà il campobasso, compagine avanti di quattro lunghezze in classifica. Un match da affrontare con il fardello di non essere riusciti a sfruttare la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia – Dopo due sconfitte consecutive, ladeve accontentarsi di un pareggio in casa. Sperava probabilmente in qualcosa di più Grassadonia suldell’ultimaclasse e invece il tecnico azzurrostellato deve accontentarsi di muovere una classifica diventata preoccupante. La vittoria, del resto, manca dallo scorso 5 gennaio: dal giornovittoria nel derby con la Juve Stabia sono arrivati appena tre pareggi e quattro sconfitte. Un’involuzione preoccupante, da provare a ribaltare nel prossimo impegno casalingo, quando al “Simonetta Lamberti” arriverà ilbasso, compagine avanti di quattro lunghezze in classifica. Un match da affrontare con il fardello di non essere riusciti a sfruttare la ...

