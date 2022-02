Ordigno bellico fatto brillare nel Salernitano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Operazioni di bonifica oggi per uninesploso della Seconda guerra mondiale trovato ad Auletta, nele che hanno imposto l'evacuazione di una settantina di persone. Di ...

Operazioni di bonifica oggi per uninesploso della Seconda guerra mondiale trovato ad Auletta, nel Salernitano e che hanno imposto l'evacuazione di una settantina di persone. Di origine americana, si trattava di una ...Quiliano . E' stata recintata dai carabinieri l'area di via Dodino a Quiliano dove, venerdì scorso, è stato rinvenuto quello che potrebbe essere un(ANSA) - AULETTA (SALERNO), 06 FEB - Operazioni di bonifica oggi per un ordigno bellico inesploso della Seconda guerra mondiale trovato ad Auletta, nel Salernitano e che hanno imposto l'evacuazione di ...Procedono le operazioni di bonifica da parte degli artificieri dell’Esercito Italiano dell'ordigno bellico ritrovato ad Auletta ...