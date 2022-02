Nuovo partito? Il piano di Di Maio contro Conte e Grillo (Di domenica 6 febbraio 2022) Son passati esattamente due anni da quel 27 gennaio 2020 in cui Luigi Di Maio, riconosciuto capo politico del Movimento Cinque Stelle, si tolse platealmente la cravatta al Tempio di Adriano e lasciò il suo posto ad un incolore reggente che allora nessuno conosceva: Vito Crimi. Voleva essere, secondo la spiegazione che ne dettero i suoi più stretti collaboratori, un atto di “generosità” e “umiltà”, un ritornare alle origini della militanza. In molti però vi avevamo letto un gesto di sfida, la promessa/minaccia di ritornare a casa da leader effettivo del partito. In verità, la cravatta Giggino, come pure lo seguitavano a chiamare, non l’ha mai dismessa. E, dopo qualche deviazione “movimentista” con l’ex compagno di merende Alessandro Di Battista (surreale il loro viaggio in Francia alla ricerca di improbabili laisons con i gilet gialli), la sua marcia è ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 6 febbraio 2022) Son passati esattamente due anni da quel 27 gennaio 2020 in cui Luigi Di, riconosciuto capo politico del Movimento Cinque Stelle, si tolse platealmente la cravatta al Tempio di Adriano e lasciò il suo posto ad un incolore reggente che allora nessuno conosceva: Vito Crimi. Voleva essere, secondo la spiegazione che ne dettero i suoi più stretti collaboratori, un atto di “generosità” e “umiltà”, un ritornare alle origini della militanza. In molti però vi avevamo letto un gesto di sfida, la promessa/minaccia di ritornare a casa da leader effettivo del. In verità, la cravatta Giggino, come pure lo seguitavano a chiamare, non l’ha mai dismessa. E, dopo qualche deviazione “movimentista” con l’ex compagno di merende Alessandro Di Battista (surreale il loro viaggio in Francia alla ricerca di improbabili laisons con i gilet gialli), la sua marcia è ...

Advertising

Giorgiolaporta : Lo potevano dire subito che boicottare la #Casellati non votandola o non entrando in aula serviva per creare il nuo… - paolo77933388 : RT @GiuseppePalma78: Sta nascendo un nuovo partito come quello di Monti nel 2013. I protagonisti sono quelli che traggono beneficio (per lo… - NicolaPorro : ?? Terremoto nel #M5S: cosa c'è dietro lo strappo di #DiMaio con #Conte ?? - Agamenn92465814 : RT @GiuseppePalma78: Sta nascendo un nuovo partito come quello di Monti nel 2013. I protagonisti sono quelli che traggono beneficio (per lo… - anto_galli4 : RT @TipoNomeForma: Ve lo dico chiaramente. Io non voterò mai più Lega in vita mia. Se ci sono speranze concrete di poter incidere un minimo… -