Miriana fa infuriare i fan di Soleil | “È come se già lo sapesse | è tutto uno schifo” VIDEO

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nella casa del Gf Vip nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria bufera social per le parole pronunciate danei confronti di Jessica. Negli ultimi minuti però c’è stato un altro episodio che ha fattoalcune fan della nota influencer. In serata Jessica estavano parlando della finale. Jessica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le anticipazioni del Gf Vip, puntata 1 febbraio Gf Vip,smaschera Alex dopo la sua squalifica: “Che andassero a casa cornuti e felici, mi vergogno…” Gf Vip, Davide Silvestri difende Alex Belli: “La colpa non è tutta sua, lui efanno Show. Si sono…” Alessandro Basciano si avvicina ae Alex sbotta: “Sei un copia e ...

Advertising

patrizi43617834 : @lovemehow_ Sophie e Jessica erano già vicine a ??,Lulu non capisco non è da lei! Nn ho visto la scena di Lulu contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana infuriare

mamma mia" , ha esorditoparlando di Nicola . Di contro, Manila ha fattoil web per uno scivolone: Quella roba lì che ha fatto in confessionale, quella roba lì che ti ha detto in ...... non ha risparmiato critiche all'indirizzo della Nazzaro che hanno fattoLorenzo Amoruso. ... L'ex Miss Italia, infatti, ha preferito concedere una chance per la finale aTrevisan. Una ...(Altranotizia) Ecco cosa è stata quella appena passata che ha visto Miriana Trevisan protagonista di alcune dichiarazioni pesantissime. Le parole della Trevisan di poche ore fa però non erano state ...(SoloDonna) Ecco il VIDEO completo con lo scambio di opinioni tra Miriana e Manila: cosa ne pensate? Di contro, Manila ha fatto infuriare il web per uno scivolone:. Quella roba lì che ha fatto in ...