Lutto per Barù al Grande Fratello Vip: "Non voglio dirlo agli altri…", la confidenza privata a Soleil – VIDEO (Di domenica 6 febbraio 2022) Lutto per Barù al Grande Fratello Vip. La produzione del reality show gli ha comunicato la morte dell'amatissima nonna. L'esperto di vini ha affrontato il dolore quasi in solitaria. Lutto per Barù al Grande Fratello Vip: "Non voglio dirlo agli altri…" Ed infatti Barù ha confidato solamente a Soleil cosa è accaduto: "Non lo voglio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

