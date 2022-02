Lutto nel calcio italiano | Assare Seare è morto in campo | aveva solo 36 anni

(Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News La tragedia è avvenuta ieri alle 12.00, quando il giocatore è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti 118 operatori sanitari che non hanno potuto fare a meno di dichiarare la sua morte. L'atleta stava svolgendo il consueto allenamento con la sua squadra quando è caduto a terra a causa di un malore che gli è costato la vita. Il messaggio di cordoglio è arrivato anche da varie persone del mondo del, e tutta la redazione di Stopandgoal.com si è soffermata sul dolore della famiglia del centrocampista ghanese scomparso nei giorni scorsi. Aggiornato il 6 Febbraio 2022 da amministratore amministratore

Advertising

CelottiMaura : RT @11Giuliano: Reazioni avverse: Papà di due figli muore di tumore a 53 anni, lutto a Oriago. Andrea Ferian lavorava nel commercio. «Una p… - DReqvenge2020 : RT @11Giuliano: Reazioni avverse: Papà di due figli muore di tumore a 53 anni, lutto a Oriago. Andrea Ferian lavorava nel commercio. «Una p… - 11Giuliano : Reazioni avverse: Papà di due figli muore di tumore a 53 anni, lutto a Oriago. Andrea Ferian lavorava nel commercio… - infoitinterno : Lutto nel mondo dell'hôtellerie in Romagna, morto Gianni Batani. Era ricoverato per Covid - silvyghi : RT @chiccaluciani: Anche i bambini vivono il lutto. E molto spesso lo nascondono nel tentativo istintivo di proteggere gli adulti. -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

CorriereRomagna

Un terribileha colpito nelle scorse ore il mondo del calcio. Un calciatore, Assare Seare , ha infatti perso la vita oggi in campo a Sessa Aurunca,Casertano. Ultime calcio Assane Seare si è accasciato ...... 5 febbraio 2022 TEMI: Gian Paolo Spano necrologi arzachena necrologi gallura necrologi gallura oggi necrologi oggi Ultime Notizie Gian Paolo Spano I nostri caria Luras emondo del cinema, ...La salma – si legge da Leggo – è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Chieti. Il cordoglio dell’AIA di Lanciano Nel frattempo l’AIA di Lanciano, in una nota diramata sui social, ha rivolto ...Tragedia nel mondo del calcio italiano: Assare Seare si è accasciato a terra ed è morto in campo a soli 36 anni Tragedia nel mondo del calcio: Assare Seare, giocatore di 36 anni originario del Ghana, ...