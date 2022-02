LIVE Slittino, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la quarta manche, Fischnaller per il bronzo (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Andando a riepilogare la situazione, Johannes Ludwig ha fatto il vuoto nella precedente terza run, con il record della pista si è portato nella posizione di favoritissimo per l’oro. 57.043, 2’51”544 il totale e margine di 113 millesimi di vantaggio sull’unico rivale, l’austriaco Woflgang Kindl. La battaglia per il titolo sarà tra loro due. 14.01 L’azzurro sarà il terzultimo a scendere: la startlist in questa run finale infatti prevede l’ordine inverso rispetto alle posizioni in classifica. Dopo di lui solamente Wolfgang Kindl e Felix Loch. 13.58 Alle 14.15 scatterà la quarta run, con l’Italia che si affida a Dominik Fischnaller per centrare quella medaglia che manca nella disciplina da Sochi 2014, quando Armin Zoeggeler fu terzo. 13.55 Eccoci ritrovati, appuntamento con ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Andando a riepilogare la situazione, Johannes Ludwig ha fatto il vuoto nella precedente terza run, con il record della pista si è portato nella posizione di favoritissimo per l’oro. 57.043, 2’51”544 il totale e margine di 113 millesimi di vantaggio sull’unico rivale, l’austriaco Woflgang Kindl. La battaglia per il titolo sarà tra loro due. 14.01 L’azzurro sarà il terzultimo a scendere: la startlist in questa run finale infatti prevede l’ordine inverso rispetto alle posizioni in classifica. Dopo di lui solamente Wolfgang Kindl e Felix Loch. 13.58 Alle 14.15 scatterà larun, con l’Italia che si affida a Dominikper centrare quella medaglia che manca nella disciplina da Sochi 2014, quando Armin Zoeggeler fu terzo. 13.55 Eccoci ritrovati, appuntamento con ...

