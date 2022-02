Koulibaly, il rinnovo non è impossible: i dettagli (Di domenica 6 febbraio 2022) Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli è possibile. Il difensore africano ha la volontà di restare in azzurro, il contratto scade nel 2023. Koulibaly questa sera si gioca la finale di Coppa d’Africa contro l’Egitto, poi ritornerà a Napoli e si metterà a disposizione, in vista della sfida con l’Inter di sabato prossimo. Spalletti spera di poter contare ancora a lungo sul senegalese. Il difensore del Napoli è molto legato alla città e per questo motivo anche il suo rinnovo sembra possibile. Il Napoli ha fissato il tetto di ingaggi a 3,5 milioni di euro. rinnovo Koulibaly Repubblica parla del rinnovo di Koulibaly e scrive: “La Coppa d’Africa in bacheca sarebbe un’iniezione d’entusiasmo incredibile per il campione pronto a raccogliere l’anno ... Leggi su napolipiu (Di domenica 6 febbraio 2022) Ildi Kalidoucon il Napoli è possibile. Il difensore africano ha la volontà di restare in azzurro, il contratto scade nel 2023.questa sera si gioca la finale di Coppa d’Africa contro l’Egitto, poi ritornerà a Napoli e si metterà a disposizione, in vista della sfida con l’Inter di sabato prossimo. Spalletti spera di poter contare ancora a lungo sul senegalese. Il difensore del Napoli è molto legato alla città e per questo motivo anche il suosembra possibile. Il Napoli ha fissato il tetto di ingaggi a 3,5 milioni di euro.Repubblica parla deldie scrive: “La Coppa d’Africa in bacheca sarebbe un’iniezione d’entusiasmo incredibile per il campione pronto a raccogliere l’anno ...

