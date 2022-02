Inter-Milan, il Questore emette sei Daspo di 5 anni (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso in occasione del derby calcistico di serie A giocato tra Inter e Milan, sei Daspo della durata di 5 anni nei confronti di altrettanti supporters di entrambe le tifoserie. Due sono per invasione di campo da parte di un 47enne brianzolo e un altro tifoso Milanista di 21anni, addetto al catering, che hanno invaso il terreno di gioco. Un 37enne tifoso rossonero di Milano, infine, è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio dopo aver reagito con violenza a uno steward. Altri due sostenitori rossoneri, di 25 e 50 anni, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosi Interisti dopo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Ildio, Giuseppe Petronzi, ha emesso in occasione del derby calcistico di serie A giocato tra, seidella durata di 5nei confronti di altrettanti supporters di entrambe le tifoserie. Due sono per invasione di campo da parte di un 47enne brianzolo e un altro tifosoista di 21, addetto al catering, che hanno invaso il terreno di gioco. Un 37enne tifoso rossonero dio, infine, è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio dopo aver reagito con violenza a uno steward. Altri due sostenitori rossoneri, di 25 e 50, sono stati denunciati per essere scesi dal secondo settore blu per aggredire alcuni tifosiisti dopo ...

