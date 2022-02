Il Real Madrid torna alla vittoria | Asensio firma l’1-0 al Granada

Advertising

DiMarzio : L'@AthleticClub elimina il @realmadrid dalla #CopaDelRey grazie all'ex @TorinoFC_1906 #Berenguer - CalcioNews24 : Il #RealMadrid ha ritrovato la vittoria con #Asensio ?? - sportli26181512 : Il Real Madrid prende il largo: 1-0 al Granada: Un gol dell’ispirato Marco Asensio permette ai blancos di battere i… - im_jordanv : ???? | FT. Real Madrid 1-0 Granada Sofferta ma fondamentale vittoria del Real Madrid. Allungano a +6 sul Sevilla. Go… - ETGazzetta : Real Madrid-Granada 1-0: decide un gol di Asensio. Ancelotti a +6 sul Siviglia #Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Ilsoffre più del previsto, ma porta a casa tre punti che pesano come un macigno nella corsa alla Liga. La brusca frenata dei diretti inseguitori offriva ai Blancos un'occasione troppo ...Nei giorni scorsi c'è stata grande visibilità per Matteo Spagnolo, il classe 2003 che sta giocando alla Vanoli in prestito dal: quando si parla di italiani e draft NBA viene subito in ...Dopo l'eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell'Athletic Bilbao, il Real Madrid ha subito trovato il proprio riscatto in campionato nella ventitreesima giornata di Liga. Ancelotti sorride e si ...Per Fontecchio prestazione opaca da 2 punti con 1/7 dal campo in 12’. REAL MADIRD BALONCESTO 93 – 94 VALENCIA BASKET CLUB Colpaccio Valencia a Madrid. I taronja sbancano lo WiZink center al termine di ...