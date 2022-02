Elisabetta II celebra i 70 anni sul trono e ' incorona' Camilla

(Di domenica 6 febbraio 2022)II, la sovrana che ha bruciato tutti i record sceglie il giorno del giubileo di platino per stupire ancora. A 95, 70 dei quali passati sul, non pensa ad abdicare, ma si lascia ...

LuigiBrugnaro : ????Il Regno Unito celebra il #Giubileo di Platino della Regina #Elisabetta II. Una grande festa, la celebrazione di… - comites_londra : La Regina Elisabetta II celebra oggi 70 anni di Regno. Qualche giorno fa il presidente Sergio Mattarella ha giurato… - nicolasavoia : La Regina Elisabetta oggi celebra i suoi 70 anni sul trono, quando il 6 febbraio 1952 succedette al padre Re Giorgi…

Allora si riteneva che Camilla, a causa della relazione intrattenuta con il principe ereditario quando era ancora sposato con Diana, non fosse abbastanza popolare -II, la sovrana che ha ...La novantacinquenne reginaoggi il suo 'giubileo di platino' e, domani, l'anniversario dell''accession day' ovvero il giorno del rientro a Londra della venticinquenne regina con il ...Colpi di cannone e dolci per la regina che annuncia: 'Quando Carlo sarà re, sua moglie auspico possa diventare 'Regina Consorte' Elisabetta II, la sovrana che ha bruciato tutti i record sceglie il ...Elisabetta, regina dei record ... La data del 6 febbraio, giorno dell’Ascensione, dà il via alle celebrazioni del Giubileo di Platino, il primo celebrato da un monarca britannico. Tuttavia, secondo ...