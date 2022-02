Elisabetta II annuncia | “Voglio che Camilla sia regina”

(Di lunedì 7 febbraio 2022), moglie di Carlo d'Inghilterra, dovrà essere: l'annuncio di Buckingham Palace invade i quotidiani del regno nel giorno in cuiII celebra il settantesimo anniversario dell'ascesa al trono. La reale approvazione è essenziale poichéè una donna divorziata, a sua volta ora sposa del principe divorziato da Diana. I tempi sono mutati.

A seguire, nella serata del 3 giugno, è in programma il 'Platinum Party' a Buckingham Palace, che si annuncia come uno degli eventi musicali più ... Camilla, moglie di Carlo d'Inghilterra, dovrà essere regina: l'annuncio di Buckingham Palace invade i quotidiani del regno nel giorno in cui Elisabetta II celebra il settantesimo anniversario dell'ascesa al trono. La reale approvazione è essenziale poiché Camilla è una donna divorziata, a sua volta ora sposa del principe divorziato da ... L'anno prima, nel 1952, a soli 25 anni Elisabetta era diventata regina di Enrica Roddolo. L'annuncio di Elisabetta II alla vigilia dei 70 anni di regno: «È mio sincero desiderio che, ...