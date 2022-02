Covid, Speranza: «I numeri della pandemia migliorano, pieghiamo la curva senza restrizioni. Ora si apre una fase nuova» (Di domenica 6 febbraio 2022) È ottimista il ministro della Salute Roberto Speranza sull’andamento della pandemia da Covid-19 in Italia. In un’intervista rilasciata durante la trasmissione di SkyTg24, Speranza ha detto: «I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova: nell’ultima settimana c’è stato circa il 30% casi in meno rispetto a quella precedente». Migliora anche la situazione dei ricoveri negli ospedali, ma, ha sottolineato Speranza, è importante «restare con i piedi per terra». Le mascherine e il Green pass, oltre ovviamente ai vaccini, sono state per il ministro uno strumento «formidabile» nella lotta contro la pandemia. E le mascherine, ha detto, continueranno a essere «le nostre compagno di viaggio ancora per una fase ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) È ottimista il ministroSalute Robertosull’andamentoda-19 in Italia. In un’intervista rilasciata durante la trasmissione di SkyTg24,ha detto: «Isembrano segnalare una tendenza: nell’ultima settimana c’è stato circa il 30% casi in meno rispetto a quella precedente». Migliora anche la situazione dei ricoveri negli ospedali, ma, ha sottolineato, è importante «restare con i piedi per terra». Le mascherine e il Green pass, oltre ovviamente ai vaccini, sono state per il ministro uno strumento «formidabile» nella lotta contro la. E le mascherine, ha detto, continueranno a essere «le nostre compagno di viaggio ancora per una...

