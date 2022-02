Covid, nuovi casi in calo del 29% nell’ultima settimana. In discesa anche ricoverati e terapie intensive. Non diminuiscono solo i decessi (Di domenica 6 febbraio 2022) Quasi il 30% di diagnosi in meno, i posti letto occupati nelle terapie intensive e nei reparti di area medica che iniziano il calo. La pandemia ha fatto marcia indietro nell’ultima settimana. Ed è una ritirata sensibile, che nei prossimi 7 giorni inizierà a dispiegare i suoi effetti in maniera consistente anche sulla pressione ospedaliera. L’unico indicatore a non mostrare una regressione è quello dei decessi, con un numero di morti pressoché identico. Con i 77.029 nuovi casi e 229 vittime registrati nel bollettino di domenica, la settimana 31 gennaio-6 febbraio si chiude con 692.250 positività riscontrate e 2.622 decessi. I casi diagnosticati calano del 29,09% rispetto ai 976.223 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Quasi il 30% di diagnosi in meno, i posti letto occupati nellee nei reparti di area medica che iniziano il. La pandemia ha fatto marcia indietro. Ed è una ritirata sensibile, che nei prossimi 7 giorni inizierà a dispiegare i suoi effetti in maniera consistentesulla pressione ospedaliera. L’unico indicatore a non mostrare una regressione è quello dei, con un numero di morti pressoché identico. Con i 77.029e 229 vittime registrati nel bollettino di domenica, la31 gennaio-6 febbraio si chiude con 692.250 positività riscontrate e 2.622. Idiagnosticati calano del 29,09% rispetto ai 976.223 ...

