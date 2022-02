Covid | in Campania la curva del contagio scende sotto il 12% Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

(Di domenica 6 febbraio 2022) Cala leggermente inl’indice di. Secondo i dati del Bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione i nuovi positivi alsono 7.955 su 66.959 test esaminati. Ieri il tasso diera pari al 12,63%, oggi si attesta all’11,88%. Continua a calare il numero dei decessi: 8 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali iinsegnano una crescita (piu’ 1) passando da 77 a 78; in aumento anche iordinari con 1.344 posti letto occupati (piu’ 5) rispetto al dato precedente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Cala leggermente in Campania l'indice di contagio. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 7.955 su 66.959 test esaminati. Ieri il tasso di ...